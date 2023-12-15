القبض على 147 شخصا عقب أعمال شغب بلقاء أياكس وآيك أثينا

ألقت الشرطة الهولندية القبض على 147 شخصا عقب أعمال الشغب التي وقعت خلال لقاء أياكس أمستردام الهولندي مع ضيفه آيك أثينا اليوناني ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وذكرت الشرطة، اليوم الجمعة، أن شخصين ما زالا رهن الاحتجاز، حيث كانا من بين 140 مشجعا للفريق الهولندي الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد الاضطرابات التي وقعت في إحدى قطارات المترو قبل المواجهة، التي جرت في ختام مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

وتم القبض على المتهمين السبعة الآخرين، ومعظمهم من جماهير آيك، على خلفية ارتكابهم حوادث مختلفة، كما تورط عدد من جماهير الفريق اليوناني في أحداث عنف داخل الملعب تسببت في إصابة 3 من أفراد الأمن، فيما تم الكشف عن هوية أحد المشجعين واحتجازه وفقا للشرطة.

وأشارت الشرطة أيضا إلى أنها تمكنت من منع مواجهات مباشرة بين جماهير الفريقين.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز أياكس 3 / 1، ليتقدم للمركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للدوري الأوروبي، بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط، لينتقل للعب في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما تفوق بفارق نقطة على آيك، الذي قبع في مؤخرة الترتيب، ليودع المسابقات القارية هذا الموسم رسميا.