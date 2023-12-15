نقابة طياري الخطوط الجوية البريطانية تنتخب أول امرأة أمينا عاما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتخبت نقابة طياري خطوط الطيران البريطانية أول امرأة في منصب الأمين العام خلال تاريخها الممتد على مدار 86 عاما.

وسوف تتولى إيمي ليفرسيدج رئاسة رابطة طياري الخطوط الجوية البريطانية في يناير بعدما انتخبت بالتزكية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وسوف تحل مساعد أمين عام نقابة كبار الموظفين الحكوميين (اف دي ايه) محل ميراندا راكلي التي تشغل منصب الأمين العام المؤقت منذ تقاعد القبطان مارتن تشوك أوائل العام الجاري.

وقال بول كوبلاند، الرئيس التنفيذي لرابطة طياري الخطوط الجوية البريطانية، "أنا سعيد بانضمام ايمي ليفرسيدج التي اختارها المجلس التنفيذي الوطني إلينا".

وأضاف "خبرة إيمي في المناصب السابقة التي تولتها سوف تضيف بعدا آخر لفريقنا وسوف تساعدنا على مواصل تمثيل الطيارين وضمان التحرك بشأن القضايا التي تهم أعضاءنا".

ومن جانبها، قالت ليفرسيدج "تساهم صناعة الطيران بشكل كبير في الاقتصاد البريطاني وتدعم أكثر من مليون وظيفة، والطيارون هم قلب الصناعة".

وتأتي الأنباء بعد الإعلان أمس الخميس عن اختيار فران هيثكوت لتكون أول امرأة تتولى منصب أمين عام نقابة الخدمات العامة والتجارية.