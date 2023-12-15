شولتس يرفض ربط ميزانية الاتحاد الأوروبي بأموال المجر

استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، خلال مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إمكانية ربط مفاوضات ميزانية التكتل، ومن بينها المساعدات لأوكرانيا، بالإفراج عن الأموال المجمدة للمجر.

وأضاف شولتس، بعد القمة التي استمرت يومين: "يتعين ألا يكون هناك ربط بين قضايا ليست لها صلة ببعضها البعض".

تصريحات شولتس جاءت ردا على على تصريح لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في مقابلة مع التلفزيون والإذاعة الحكومية في المجر حيث قال: "حقيقة أنهم يريدون تغيير قانون ميزانية التكتل لتصبح مدتها سبع سنوات، هي فرصة ممتازة للمجر للحصول على بقية الأموال المحتجزة".

وأضاف أوربان: "علينا ألا نحصل فقط على النصف، ولا الربع، ولكن الكل.. يحق لنا الحصول على كل هذا المال."

من جانبه، ربط أوربان مفاوضات ميزانية الاتحاد الأوروبي – ومن بينها المساعدات الجديدة لأوكرانيا وقيمتها 50 مليار يورو (72ر54 مليار دولار) - بصرف أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة الخاصة ببلاده.