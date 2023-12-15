تعليق مثير من خالد الغندور عقب فوز الأهلي على اتحاد جدة

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حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك “‏الأهلي العالمي شرف الكرة المصرية، وأعطى درسا للأسماء العالمية، وتحققت توقعاتي قبل المباراة للزميل وليد فراج، ومبروك لجمهور الأهلي ولاعبيه الرجالة”.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2023، فيما يشارك اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، ممثلا للدولة المستضيفة السعودية وتعد هذه مشاركته الثانية في مونديال الأندية بعد 2005.