فيديو - امتلاء مدرجات ملعب الجوهرة بجماهير الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة

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شهدت مدرجات ملعب الجوهرة بمدينة جدة، تواجدا كبيرا لجماهير النادي الأهلي، قبل انطلاق المباراة التي تجمع الفريق الأحمر مع الاتحاد السعودي، في كأس العالم للأندية.

ويستضيف فريق اتحاد جدة نظيره الأهلي على ملعب الجوهرة، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة مونديال الأندية 2023.

وامتلأت مدرجات ملعب الجوهرة بجماهير الأهلي، قبل نصف ساعة من انطلاق المواجهة المرتقبة بين الفريق الأحمر واتحاد جدة.

ويسعى الأهلي في مشاركته التاسعة بمونديال الأندية لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه بعد الحصول على الميدالية البرونزية في ثلاث مناسبات سابقة.