بجزء من كلمات أغنية "حدوتة مصرية" التي كتبها عبد الرحيم منصور وغناها محمد منير، اختارت الفنانة يسرا أن تبدأ كلمتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي حرصت خلاله على ارتداء الأسود تضامنا مع غزة.

وبدأت يسرا كلمتها قائلة: "لا يهمني اسمك لا يهمني عنوانك.. يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان"، مشيرة إلى أن شعار المهرجان هو؛ "سينما من أجل الإنسانية"، ولا يوجد أداة أهم من الفن لتذكير الجميع بإنسانيتهم، معتبرة أن الفن سلاح، وأهدت يسرا كل لحظة في المهرجان إلى شعب عظيم، علم الجميع أسمى معاني الإنسانية، عدوه انعدمت منه الإنسانية.

ووجهت يسرا، رسالتها للشعب الفلسطيني قائلة: "انتوا دايما في قلوبنا وهتفضلوا في قلوبنا"، لتبدأ بعد هذه الكلمة في تقديم تكريم المخرج مروان حامد، مؤكدة على أن والده الكاتب الكبير وحيد حامد، كان من أجرأ الأشخاص الذين التقت بهم في حياتها، ووالدته الإعلامية زينب سويدان، شخصية إعلامية عظيمة، لافتة إلى أن مروان مخرج كبير ليس في السن، ولكن بما حققه داخل الوسط الفني، ليعرض بعدها فيلم عن أهم الأعمال التي قدمها مروان حامد.

ليصعد بعد ذلك مروان حامد وسط تصفيق الحضور ليتسلم جائزة الإنجاز الإبداعي.