علقت الأمم المتحدة على اقتحام الجيش الإسرائيلي مسجدا في مدينة جنين بالضفة الغربية، مشددة على أنه "لا ينبغي التسامح مع تدنيس الأماكن الدينية".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، للصحفيين: "لا ينبغي التسامح مع تدنيس الأماكن الدينية، وهذا أقل ما يقال عنه إنه يتعارض مع الآداب العامة".

وشدد المسئول الأممي على "ضرورة احترام الأماكن الدينية، وعدم تشويهها بطريقة أو بأخرى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه "أبعد عددا من جنوده عن الخدمة"، بعدما أقاموا صلاة يهودية داخل مسجد في مخيم جنين عقب اقتحامه في حملة على مدينة ومخيم جنين استمرت 3 أيام.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "سلوك الجنود في مقاطع الفيديو خطير ويتعارض تماما مع قيم الجيش الإسرائيلي، وسيتم تأديب الجنود وفقا لذلك".