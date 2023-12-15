البنك المركزي في روسيا يرفع سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

رفع البنك المركزي في روسيا اليوم الجمعة سعر الفائدة، للمرة الخامسة على التوالي، في الوقت الذي يسعى فيه صناع السياسة في البلاد إلى كبح جماح التضخم الذي فاق الحد المستهدف بنسبة كبيرة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة من 15% إلى 16% خلال آخر اجتماع له هذا العام، ليصل إلى أعلى معدل له منذ أبريل 2022.

وذكر البنك في بيان أوردته وكالة بلومبرج أن "الضغوط التضخمية مازالت مرتفعة"، مضيفا أن "العودة لمعدل التضخم المستهدف في عام 2024 وتثبيته قرب نسبة 4% يتطلب استمرار تشديد السياسة النقدية في الاقتصاد لفترة طويلة".

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرج آراءهم رفع سعر الفائدة في روسيا بواقع مئة نقطة أساس، رغم أن خبراء شركة جولدمان ساكس للخدمات المالية توقعوا رفع الفائدة في روسيا إلى 17%.

ونقلت بلومبرج ن دميتري بوليفوي، مدير الاستثمارات في مجموعة أسترا أسيت مانجمنت لإدارة الأصول، قوله إن قرار البنك "لا يثير الدهشة ولكنه يفتقر إلى /خارطة/ بشأن اتخاذ مزيد من الإجراءات"، مضيفا: "بناء على الحقائق الحالية، ربما تكون نسبة 16% هي الذروة، ولكن المهم هو إلى متى سوف تستمر هذا النسبة".

وردا على سؤال بشأن ارتفاع الأسعار في روسيا، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس عن ثقته أن الوضع سوف يتحسن قريبا.