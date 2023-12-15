إجمالي المساعدات الإنسانية المسموح بعبورها إلى داخل القطاع لا يفي حجم احتياجات الأهالي الهائلة.



قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، كاظم أبو خلف، إن انقطاع الاتصالات داخل قطاع غزة؛ يعيق أداء عمل المنظمات الإنسانية، لا سيما على صعيد التنسيق بشأن توجيه المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.



وأشار خلال مقابلة لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، إلى اقتصار توزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة على مناطق محافظة رفح وبعض المناطق القليلة بمحافظة خان يونس؛ نتيجة الحرب الإسرائيلية.



وأضاف أن إجمالي المساعدات الإنسانية المسموح بعبورها إلى داخل القطاع لا يفي حجم احتياجات الأهالي الهائلة في ظل نزوح 1.9 مليون، قائلا: «المساعدات أقل من القليل، قبل الحرب كان يدخل 600 شاحنة باليوم الواحد، الآن يدخل 100 شاحنة».



وأوضح أن قطاع غزة يحتاج إلى 1000 شاحنة باليوم الواحد بشكل مستدام وسريع من أجل استعادة التوازن داخل القطاع، مؤكدا أن إعلان الجانب الإسرائيلي فتح معبر كرم أبو سالم أمام عبور الشاحنات؛ لن يحل المشكلة.



وقال: «الجانب الإسرائيلي لا يزال يصر على إدخال المساعدات من الجانب المصري، والمعبر مغلق حتى الآن، والمعلومات المتوافرة أنه سيجري تفتيش الشاحنات قبل دخولها من معبر رفح وليس بشكل مباشر».



وأكد أن الجانب الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية والوقود كأداة من أدوات الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى تضرر 103 تابعة لوكالة الأونروا جراء القصف الإسرائيلي والذي أسفر عن سقوط 1200 جريج و288 شهيدا داخل مراكز الإيواء.