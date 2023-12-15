قال السفير الفلسطيني في روسيا الاتحادية، عبد الحفيظ نوفل، إن موقف المجموعة العربية الإسلامية خلال زيارتها الجمعة إلى أوسلو؛ كان شديدا في الوضوح؛ بشأن الدعوة إلى ضرورة وقف إطلاق النار الفوري، والسماح بعبور المساعدات إلى «شعب غزة الجائع المحتاج»، حسب وصفه.

ودعا خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الجمعة، المجتمع الدوالي إلى الوفاء بالتزاماته الأخلاقية إزاء السماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، قائلا: «هناك مجازر كبرى ترتكب بغزة، وشعبنا يموت جوعا بعد التهجير القسري لأكثر من 1.5 مواطن بين الشمال والجنوب».

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في إطار المسئولية الأخلاقية، منوها إلى أهمية الجنوح نحو الحل السياسي بعد وقف الحرب عبر مقترح حل الدولتين والاعتراف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تشمل القدس وغزة والضفة الغربية.

وأشار إلى تأييد الإدارة الأمريكية رؤية حل الدولتين ودعم تولي السلطة الفلسطينية إدارة الأوضاع في قطاع غزة مستقبلا في إطار رؤية جديدة لعملية السلام تقتضي الاعتراف بالدولة الفلسطينية أولا.