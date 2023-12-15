 مصدر أمني ينفي صحة مقاطع فيديو تضمنت تصريحات لعناصر إرهابية للإيحاء باستمرار نشاطها - بوابة الشروق
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مصدر أمني ينفي صحة مقاطع فيديو تضمنت تصريحات لعناصر إرهابية للإيحاء باستمرار نشاطها

مصطفى عطية
نشر في: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 4:05 م | آخر تحديث: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 4:05 م

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن مقاطع فيديو تضمنت تصريحات لعناصر إرهابية للإيحاء باستمرار نشاط تلك العناصر.

وأكد المصدر أن مقاطع الفيديو "قديمة" وسبق تداولها منذ عدة سنوات، وأن تلك العناصر لقت مصرعها فى المواجهات الأمنية خلال السنوات السابقة.

وأوضح المصدر أن إعادة نشر تلك الفيديوهات يأتى ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية، ويؤكد حالة الإفلاس التى تمر بها وفقدان مصداقيتها أمام الرأى العام، وهو الأمر الذى يعيه الشعب المصرى.

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