تأجيل جلسة مجلس الوزراء اللبناني لعدم اكتمال النصاب القانوني

قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة، اليوم الجمعة، إلى صباح يوم الثلاثاء المقبل، بعد تعذر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء إنه "بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد جلسة مجلس الوزراء، قرر رئيس مجلس الوزراء تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم في الساعة 12:30 إلى الساعة 9:30 من صباح نهار الثلاثاء المقبل الواقع الموافق 19 ديسمبر الجاري".

كان عدد من العسكريّين المتقاعدين قد نفّذوا قبل ظهر اليوم الجمعة اعتصامًا أمام السرايا الحكومية في وسط بيروت، للمطالبة بحقوقهم، قبيل انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لبحث جدول أعمال مؤلف من 24 بندا. وأقفل العسكريون المتقاعدون كافة مداخل السراي الحكومي لمنع الوزراء من الوصول إليه والمشاركة في الجلسة.

وطالب العسكريّون المتقاعدون بالحصول على حقوقهم من زيادات على الرواتب أسوة بباقي موظفي الدولة، وحذّروا من تمرير مشاريع على حسابهم.

وكان من المتوقع أن يطرح في جلسة مجلس الوزراء موضوع تأخير تسريح قائد الجيش جوزاف عون ستة أشهر، مع العلم أن جوزاف عون تنتهي ولايته في العاشر من يناير المقبل بسبب بلوغه سن التقاعد.