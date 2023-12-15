تنفيذ 25 حالة إزالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر خلال شهر ديسمبر الحالي عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والزراعية والمحلية.

وفي هذا السياق، قالت هدى المغربي، سكرتير عام محافظ الأقصر، إنه تم تنفيذ 25 حالة إزالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف على مساحة 3675 مترا مربعا ما يعادل 21 قيراطا، وذلك في مدينتي الأقصر والطود.

وأضافت المغربي، لـ"الشروق"، أن الحملات شملت إزالة أسوار ومباني بالطوب الأحمر والطوب الأبيض والمواد الخرسانية بقرية المريس بمركز الطود، وإزالة حالات الحفر والقواعد الخرسانية بناحية حوض الشروة وحوض الـ80 وحوض 125 بمدينة أرمنت، وإزالة حالات التعدي على نهر النيل والترع والمصارف بقرى الرياينة والقرنة.

وأكدت أن محافظة الأقصر خلال ديسمبر شهدت جهود مستمرة لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ويأتي هذا الجهد في إطار التصدي للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي وضمان حقوق الملكية العامة.

وأشارت إلى أنه من خلال الاستناد إلى القوانين واللوائح المحلية، يتم تنفيذ عمليات الإزالة بناءً على دراسات دقيقة للملكية والتعديات، يسعى القائمون على هذه العمليات إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات التنموية وحماية الثروة الزراعية.