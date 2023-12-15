وزيرة التضامن: قياس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأكثر من 4 ملايين أسرة مرتين بالسنة

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل مرصد «وعي التنمية الاجتماعية»، الذي دشنته اليوم.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «تحت الشمس»، تقديم الإعلامي أحمد سالم، والمذاع على قناة «الشمس»، مساء الخميس، أنه أول مرصد مجتمعي؛ لقياس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأكثر من 4 ملايين أسرة بشكل دوري على مستوى الجمهورية، مرتين في العام، من خلال 15 الف رائدة.

ولفتت إلى أن المرصد لا يقتصر على قياس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فقط، ولكن يشمل الصحة والتعليم والتأمينات، منوهة بأن هناك جزء مخصص لقياس الاتجاهات والأفكار وسلوكيات الأسر على المستوى المحلي، في ظل اهتمام الرئيس السيسي الوعي الإيجابي والعمل على تعزيز وعي المجتمعات المحلية، والوصول إليها بالتكنولوجيا والمعرفة والمفاهيم الصحيحة.

وأشار إلى أن هناك قضايا كثيرة جدا من الممكن أنها كانت تصل بشكل خاطئ، كالقضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء مثل زواج القاصرات وختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، ترشيد استهلاك المياه، وقضية التعاطي والإدمان، ومحو الأمية، مؤكدة أن هناك حاجة لرصد وعي المجتمع وقياس هذه الظواهر بشكل دوري، والتي ستعطي خريطة موسعة حول «كيف تفكر المجتمعات المحلية»، لبناء جسر من التواصل معها.

وذكرت أنه جرى تجهيز وإعداد 15 ألف رائدة بشكل كاف؛ لنقل الرسائل التوعوية، وهو ما ظهر في التثقيف الانتخابي خلال انتخابات الرئاسة 2024، هذا إلى جانب مساعدة رجال الدين الإسلامي والمسيحي في هذا المرصد، لإحداث اتفاق ما بين الرسالة الدينية والاجتماعية بشكل وسطي متزن موحد لا يتضمن رسائل متناقضة.