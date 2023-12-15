نجم أرسنال السابق : صلاح يعزز حظوظ ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي

قال بول ميرسون، نجم أرسنال السابق والمحلل بشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، إن فريق ليفربول لديه فرصة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بفضل هجومه القوي، على حد تعبيره.

وأشار ميرسون في مقال نشره على موقع الشبكة البريطانية عبر الإنترنت، إلى أن ليفربول لديه في هجومه كل من محمد صلاح والبرتغالي ديوجو جوتا والأوروجوياني داروين نونيز والهولندي كودي جاكبو والكولومبي لويس دياز، مؤكدا أن ذلك الخط بإمكانه تعزيز حظوظ "الريدز" في الفوز باللقب.

وأضاف أن صلاح هو العنصر الأساسي في هجوم الفريق، وقال إنه في حال تواجد صلاح في التشكيل الأساسي، فأنه يمكن وضع أي اسمين أخرين إلى جانبه.

وقارن ميرسون في مقاله بين هجوم ليفربول وهجوم كل من أرسنال ومانشستر سيتي، مشيرا إلى أنه رغم وجود أسماء عديدة مهمة لدى الفريقين الأخرين، إلا أن هجوم ليفربول يتفوق فيما يخص التنوع في إمكانيات الأسماء المذكورة.

وأوضح نجم أرسنال السابق، أن تفوق هجوم ليفربول سيكون شرطه الأساسي وجود الهولندي فيرجيل فان دايك بحالة جيدة في خط الدفاع، مشيرا إلى أن فان دايك يعد بمثابة منطقة الأمان ليس فقط في الدفاع وأنما لكل الفريق.

ويستضيف ليفربول فريق مانشستر يونايتد بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري الإنجليزي، حيث يتصدر "الريدز" ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال الثاني ونقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.