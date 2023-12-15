«علمني حرفة» مسابقة مشغولات خشبية ينظمها مركز شباب شرباص في دمياط

نظم مركز شباب شرباص التابع لإدارة فارسكور، مسابقة مشغولات خشبيه بعنوان «علمني حرفة»، بمشاركة 20 عضوًا من أعضاء المركز.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة بدمياط، برئاسة الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية، اليوم الخميس، أن هذا النشاط يهدف إلى نشر الوعي الفني، والحث على الذوق الفني لدى الأعضاء، وحب المشاركة والتعاون بينهم.

فيما أضافت نسرين رزق شروش مديرة المركز والمنسق الإعلامي بالمركز، أن مجال أشغال الخشب من المجالات ذات الطابع الخاص في التربية الفنية، لكونه يهتم بإحدى الخامات وإمكانية تشكيلها لا حصر له، والخشب يعتبر من خامات البيئة الطبيعية، ذات مواصفات خاصة، يحتاج عند التعامل معه لدراية كاملة بطرق وأساليب التشكيل، ولذا يجب على من يهوى هذا المجال من الفن، أن يلم بإمكانياته الفنية، من خلال التقنيات التي تظهر العديد من الأعمال الفنية التي تتنوع أشكالها وفق أهدافها.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.