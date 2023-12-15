 بالفيديو.. دخول جماهير الأهلي مدرجات معلب الجوهرة قبل مواجه اتحاد جدة بالمونديال - بوابة الشروق
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بالفيديو.. دخول جماهير الأهلي مدرجات معلب الجوهرة قبل مواجه اتحاد جدة بالمونديال

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 6:03 م | آخر تحديث: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 6:03 م

توافدت جماهير النادي الأهلي إلى مدرجات ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدية السعودية، قبل مواجهة اتحاد جدة في مونديال الأندية.

ويفتتح الأهلي مشواره في نسخة كأس العالم للأندية 2023، بمواجهة اتحاد جدة السعودي في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية، بعدما فاز الفريق السعودي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول بنتيجة 3-0.

ويسعى الأهلي في مشاركته التاسعة بمونديال الأندية لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه بعد الحصول على الميدالية البرونزية في ثلاث مناسبات سابقة.

 

 


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