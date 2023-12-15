بكين: القيود التي فرضتها تايوان ضد الصين تمثل حواجز تجارية

ذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان اليوم الجمعة، أن القيود التي فرضتها تايوان على استيراد أكثر من 2000 منتج من الصين، تعتبرها بكين بأنها "حواجز تجارية.

وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ القرار، بعد تحقيق بشأن حواجز تجارية محتملة، بدأ في 12 أبريل الماضي، فيما يتعلق بحظر فرضته تايوان على واردات المنتجات الصينية، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الجمعة.

ويهدف التحقيق، الذي بدأ استجابة لطلبات العديد من غرف التجارة الصينية، إلى تحديد ما إذا كانت الإجراءات القائمة التايوانية لحظر واردات 2455 منتجا من الصين (اعتبارا من أبريل) تمثل حواجز تجارية أم لا.

ولم يكن هناك ما يشير إلى ما قد تفعله الصين، ردا على قرارها.

وذكر مكتب شئون تايوان في الصين، بعد إعلان القرار، إنه يدعم الحكم ويؤيد اتخاذ وكالات ذات صلة قرار حول إجراءات محتملة، تعتمد على لوائح حالية.