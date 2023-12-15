أكد محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي أن فريقه كان على قدر المسؤولية واستحق الفوز على اتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وكان فريق الأهلي قد تغلب على نظيره اتحاد جدة بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة مساء اليوم الجمعة، في الدور الثاني من مونديال الأندية.

وقال الشناوي في تصريحات عقب اللقاء: "في البداية الحمد لله على الفوز وأقول للاعبي الأهلي كنتم على قدر المسؤولية ورجال ونبارك للجماهير الذين حضروا ودعمونا اليوم".

وأضاف: "الأجواء في البطولة رائعة وكان جمهور الفريقين اليوم في أبهى صورة وكانت مباراة كبيرة وحضرنا للقاء بشكل جيد وتغلبنا على الاتحاد والمؤازرة الجماهيرية الكبيرة".

وتابع: "لم أشك لحظة في أننا سنفوز على اتحاد الجدة ولدي ثقة كبيرة في الفريق واللاعبن والجهاز الفني والأهلي يدخل كل بطولة من أجل الفوز والمركز الأول فقط".

وواصل: "نحتفل اليوم ونركز بداية من الغد على المباراة المقبلة".

وأتم: "التصدي لركلة الجزاء كان توفيق من الله وبعد أن ضاعت تأكدت من الفوز ونحن نتابع لكل الفرق ونستعد جيدا وهدفنا إسعاد الجماهير".