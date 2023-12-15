عضو تنفيذية منظمة التحرير: الرئيس محمود عباس كلفني بالتواصل مع حماس

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، عن ترحيب المنظمة باندماج حركة حماس تحت مظلتها الرسمية، وذلك على خلفية تصريحات القيادي البارز بحركة حماس بالخارج، موسى أبو مرزوق.

وفي مقابلة إعلامية، أبدى أبو مرزوق؛ التزام حركة حماس بموقف منظمة التحرير الفلسطينية تجاه إسرائيل، وسعيها إلى الانضمام إلى المنظمة واحترام التزاماتها.

وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد خلال مقابلة لـ «العربية»، عن تكليفه من قبل الرئيس محمد عباس؛ للتواصل مع حركة حماس؛ بهدف استيضاح الصورة الكاملة لموقف الحركة، قائلا: «يهمنا الآن إنهاء الانقسام الطويل كما سماه أخي أبو مرزوق».

وأوضح أن منظمة التحرير الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا والممثل الوحيد عن الشعب الفلسطيني بكامل أطيافه.

وبشأن إعلان حماس ترحيبها الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، أشار إلى تعليق المجلس الوطني عام 2018؛ هذا الاعتراف؛ جراء رفض الاحتلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالمخالفة لقرار الأمم المتحدة رقم 17 لعام 1969، مضيفا: «نأمل أن تضح صورة حماس».

ونوه أن تصريحات أبو مرزوق تأتي تأكيدا لسابقتها على لسان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قائلا: «تواصلت مع مكتب الأخوين موسى أبو مرزوق وإسماعيل هنية وعضو مكتب سياسي ثالث قبل ساعات؛ ونحن في أمس الحاجة اليوم إلى وحدة الصف».

وأكد أن منظمة التحرير لم تضع يوما على حماس شروطا؛ لاندماجها تحت مظلتها، موضحا أن بنود برنامج منظمة التحرير؛ ليست شروطا على حماس، قائلا: «نحن أبلغناهم أننا جاهزون للقاء فورا في القاهرة؛ لاستكمال تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه باجتماع العلمين سبتمبر الماضي».