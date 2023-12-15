الكرملين يأسف لمحادثات التعاون العسكري بين أمريكا وفنلندا

أدانت روسيا احتمال ازدياد التعاون العسكري بين فنلندا جارتها من جهة الشمال الغربي والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله اليوم الجمعة، ردا على أسئلة لوسائل الإعلام حول ما إذا كان نشر قوات أمريكية في فنلندا سيؤدي إلى مزيد من التوترات، "بالطبع لا يمكننا إلا أن نأسف لذلك".

وأبرمت الولايات المتحدة مؤخرا مثل هذه الاتفاقية مع السويد، وسوف يُسمح لها في المستقبل باستخدام 17 منشأة عسكرية سويدية. ومع ذلك، فقد تركزت المباحثات مع فنلندا، وكذلك الدنمارك، حتى الآن على إمكانية مثل هذا التعاون.

وقال بيسكوف إن "مثل هذه الاتفاقية سوف تمثل تهديدا لنا" مشيرا إلي حقيقة أن فنلندا أصبحت عضوا في حلف شمال الأطلسي منذ أبريل.