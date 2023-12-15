الزراعة: توريد أردب القمح من المزارعين بـ1600 جنيه حتى لو انخفضت أسعاره عالميا

قال الدكتور على عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن سعر الضمان 1600 جنيه لأردب القمح الذي أقره مجلس الوزراء هو سعر استرشادي فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن الوزارة تعلن في بداية الموسم عن سعر الضمان للمزارعين وتكون بوقت كاف، حتى يتسنى له أخذ القرار بالتوسع في زراعة محصول القمح، مؤكدا أن 1600 جنيه لأردب القمح يضع في الاعتبار تكاليف الإنتاج والعائد من المحاصيل المنافسة، والأسعار العالمية والمتداولة في السوق المحلي.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بهذا السعر كحد أدنى، حتى في حال انخفاض الأسعار عالميا عن هذا السعر، وهو بمثابة ضمان للمزارعين في بداية الموسم، موضحا أن بداية توريد القمح ستكون في مايو المقبل 2024.

ولفت إلى أن الوزارة تتابع بشكل يومي الأسعار العالمية أو في المحلية وتكاليف الإنتاج، وسوف يجري مراجعة هذه الأسعار وقت الحصاد، مشددا على حصول المزارع على السعر الأعلى لأردب القمح؛ لزيادة الإنتاج وتحسين دخل المزارعين، خاصة وأن الوزارة توفر للمزارعين العديد من الخدمات من آلات حديثة والتقاوي وفقا للخريطة الصنفية لكل منطقة.

وذكر أن الكميات الموردة من المزارعين تستخدم في صناعة الخبز المدعم، معربا عن أمله في أن تصل نسبة القمح المورد من المزارعين للدولة إلى 50%.