السوداني يدعو العراقيين إلى المشاركة بقوة في انتخابات مجالس المحافظات

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مواطني بلاده إلى المشاركة بقوة في انتخابات مجالس المحافظات.

وقال السوداني في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي: "مرت عشرُ سنواتٍ على آخر انتخاباتٍ لمجالس المحافظات التي جرت سنة 2013 وإن تعطيل انتخابات مجالس المحافظات لم يكن في صالح الشعب والدولة".

وأضاف أن "مجالس المحافظات مفصل تحتاجهُ الحكومات المحلية التي تمثلُ الذراع التنفيذيَّ الثاني في الدولة بعد الوزارات وأدعوكم لانتخاب مجالس محافظات قوية ومساندة للعمل التنفيذي".

ويتوجه العراقيون في 18 ديسمبر إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ عقد، لكن في بلد غني بالنفط.

وأكد أن الحكومة تعهدت بإجراء الانتخابات وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لها، وأوفت بوعدها وأن الحكومة حققت خلال سنة، إنجازات واضحة لامست حاجات الناس بعيدا عن التقاطعاتِ السياسية، أو الانحيازاتِ الجهوية.

وحث السوداني القوى السياسية إلى الإسراع في "تشكيل الحكومات المحلية بعد ظهور نتائج الانتخابات بعيدا عن التقاطعات السياسية، كما نوصي من سيتمكنون من الفوزِ بالحرص على أداء الواجبات والمسئوليات التي سيُنتخبون من أجلها".

وينتظر أن يدلي يوم غد السبت أكثر من مليون ناخب من القوات الأمنية والعسكرية والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية في يوم التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، فيما سيبدأ التصويت العام يوم الاثنين المقبل بمشاركة أكثر من 15 مليون ناخب.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، انتشرت آلاف القوات الأمنية في الشوارع وفي محيط المراكز الانتخابية عبر 15 محافظة عراقية عدا مدن إقليم كردستان لتأمين سير عملية الانتخابات.

وتأسست مجالس المحافظات بعد الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 والإطاحة بنظام صدام حسين، وتتمتع بصلاحيات مهمة، بينها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات القطاعات الصحية والنقل والتعليم، من خلال الأموال المخصصة من قبل الحكومة المركزية والإيرادات المحلية للمحافظة.