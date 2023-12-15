علق المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أحمد عبد الهادي، على بدء تفعيل وتشغيل ماكينات «TVM» بمحطات الخط الأول والثاني، الخميس.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية دينا الوكيل، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إن تركيب وتشغيل ماكينات «TVM» بمحطات المترو يأتي في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي والميكنة والحد من تدخل العنصر البشري.

وأوضح أن الماكينات تتيح للراكب داخل محطات المترو؛ شراء تذاكر الرحلة آليا عوضا عن شباك صرف التذاكر؛ بهدف تخفيف الازدحام، لافتا إلى تركيب 50 ماكينة بمحطات الخط الأول والبالغ عددها 35 محطة، والخط الثاني 36 ماكينة لعدد 20 محطة.

وأشار إلى قبول الماكينة جميع العملات الورقية والمعدنية بما في ذلك العملة فئة النصف جنيه، موضحا أن الماكينة تتيح صرف حتى 10 تذاكر للفرد.

ونوه إلى توفير الماكينة كذلك خدمات شحن وتجديد بطاقات محفظة التذاكر الذكية الخاصة باشتراكات الطلبة والموظفين بدلا من شباك صرف التذاكر، لافتا إلى استمرار استخراج البطاقات الذكية عبر منافذ التذاكر نظير 25 جنيها.