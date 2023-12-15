وزيرة الخزانة الأمريكية تعلن اعتزامها زيارة الصين مجددا العام المقبل

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بأنها تعتزم زيارة الصين مجددا العام المقبل من أجل تعزيز التعاون وتحسين التواصل، في الوقت الذي تعهدت فيه بالاستمرار في مخاطبة بكين بشأن شواغل الأمن القومي وحقوق الانسان.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يلين قولها إن "جزءا مهما من برنامج الزيارة سوف ينصب على مناقشة شواغل صعبة مع نظيري" الصيني.



وأدلت يلين بهذه التصريحات بشأن زيارتها الثانية للصين في كلمة أمام مجلس العلاقات الأمريكية الصينية بواشنطن مساء أمس.



وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية أن بلادها سوف تواصل فرض ضوابط على الصادرات وقيود على الاستثمارات، وهو الأمر الذي يثير غضب بكين، ولكنها أكدت أهمية الانخراط مع الصين على نحو يمنع حدوث سلسلة واسعة من الأزمات المحتملة، سواء أزمات دبلوماسية او مالية.



وأوضحت الوزيرة: "لا نسعى لحل جميع خلافاتنا، ولا تجنب كل الصدمات، ولكننا نهدف إلى إيجاد اتصالات مرنة بين الطرفين، بحيث يكون بوسعنا، عندما نختلف وتحدث صدمات، أن نمنع سوء الفهم من التفاقم وإحداث الضرر".



وأكدت يلين أيضا أهمية التبادلات مع الصين من أجل جمع المعلومات بشأن ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم. وأوضحت أن "فهم خطط الصين، لاسيما فيما يتعلق بكيفية اعتزامها مواجهة التحديات الخاصة بالديون المحلية وسوق العقارات، وكيفية التعامل إذا ما حدث ضعف غير متوقع في اقتصادها، هي مسألة مهمة بالنسبة للمكلفين بصنع السياسات في الولايات المتحدة".