تموين الإسكندرية: تحرير 174 محضرا لمخابز بلدية مخالفة

وجه المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في بيان اليوم الجمعة، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق، وأسفرت الحملات عن تحرير 174 محضرا لمخابز بلدية مخالفة.

قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، بحملات أسفرت عن تحرير عدد ٥٧ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها عدد ١٩ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر إدارة مصنع تعبئة وتغليف بدون ترخيص، و تحرير ١٤ محضر عدم حمل شهادات صحية.

كما شنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة بحملات، أسفرت عن تحرير ٣٠ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين لمنافذ مشروع جمعيتى مخالفة.

كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الادارة بحملات أسفرت تحرير ٢٣ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها ١٥ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة بحملات، أسفرت تحرير ٢٢ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين جنحة تبديد مضبوطات، ومحضر لبقال تموين مخالف.

وقام المركز التموينى الشامل لحى غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة بحملات، أسفرت عن تحرير ٤٢ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٤ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.