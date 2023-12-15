شولتس يدافع عن استخدام حيلة إجرائية في التصويت على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة، عن استخدام حيلة إجرائية مكنت من بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.



وقال شولتس، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بعد القمة الأوروبية في بروكسل، إنه لن يعتبره أمرا مخططا له، لكنه "قرار اتخذناه بالاتفاق المتبادل وفقا لقواعدنا".



بيد أنه قال: "هذا ليس شيئا ينبغي القيام به دائما".



وكحل للمأزق، اقترح شولتس أن يغادر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاجتماع لاتخاذ قرار الانضمام للسماح لرؤساء الدول الآخرين بالتوصل إلى الإجماع اللازم.



وقال أوربان بعد ذلك:"إنه قرار غير منطقي وغير عقلاني وخاطئ تماما الدخول في مفاوضات مع أوكرانيا في ظل هذه الظروف.".



ومع ذلك، ذهب أوربان بعد ذلك إلى عرقلة اتفاق بشأن مساعدات أخرى لأوكرانيا بمليارات في القمة.



ولا حظ شولتس رغم ذلك :"إشارة قوية جدا لوحدة الاتحاد الأوروبي" تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال شولتس:"أنا متأكد من عدم وجود أحد واهم في الكرملين"، مضيفا أنه سيكون هناك قرار من شأنه أن يوفر التمويل اللازم لأوكرانيا.



ومن بين 27 دولة، وافقت 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل .



وأضاف شولتس، إن :"الدولة السابعة والعشرين ليس لديها في الواقع الكثير لتعترض عليه".