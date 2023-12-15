الاتحاد الأفريقي لليد يعلن طريقة التأهل لأولمبياد باريس 2024

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، طريقة التأهل لأولمبياد باريس 2024، من القارة الأفريقية حيث سيتأهل بطل كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد المقبلة في مصر إلى الأولمبياد.

وأكد الاتحاد الأفريقي في خطابه أن في حالة فوز منتخب مصر لكرة اليد ببطولة أفريقيا يتأهل مباشرة للأولمبياد، بينما يتأهل أصحاب المركزين الثاني والثالث إلى الملحق العالمي.

وفي حالة خسارة منتخب مصر اللقب يتأهل الفائز باللقب مباشرة إلى الأولمبياد، بينما يتأهل منتخب مصر إلى الملحق العالمي بصفته صاحب المركز السابع ببطولة العالم الأخيرة، كما يتأهل منتخبين آخرين وفق الترتيب النهائي لبطولة أمم أفريقيا لكرة اليد 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بمنافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، التي ستقام على مجمع صالات هيئة استاد القاهرة الدولي، بجانب الكاميرون والكونغو وغينيا.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد:

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا