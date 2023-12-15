وزير الدفاع الألماني يعتزم زيارة القوات في النيجر الأسبوع المقبل

يتوجه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى النيجر الواقعة في غرب إفريقيا الأسبوع المقبل لتقييم الوجود العسكري لبلاده هناك في أعقاب الانقلاب الذي وقع في يوليو وانسحاب للقوات من مالي المجاورة.

وأعلن بيستوريوس ذلك اليوم الجمعة في قاعدة عسكرية في مدينة فونستورف بشمالى ألمانيا، حيث التقى بآخر الجنود الألمان العائدين من مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي.

وذكر الوزير أنه مازالت هناك حاجة إلي اتصالات استراتيجية في منطقة الساحل، التي تضم مالي والنيجر وثلاث دول إفريقية أخرى، بعد انتهاء المهمة الألمانية في مالي.

وقال بيستوريوس "لذلك سأتوجه إلى النيجر في بداية الأسبوع."