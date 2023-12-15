ليتوانيا تشتري نظاما نرويجيا للدفاع الجوي

ذكرت وزارة الدفاع الليتوانية اليوم الخميس، أن البلاد ستعزز أمنها بشراء نظام الدفاع الجوي "إن أيه إس أيه إم إس" النرويجي متوسط المدى مقابل 200 مليون يورو (220 مليون دولار).

وتم توقيع اتفاق شراء الأسبوع الجاري مع شركة "كونجسبرج ديفينس آند إيروسبيس" المصنعة. وبحسب بيان للوزارة سيتم توصيل أجزاء من النظام في 2026.

يشار إلى أن "إن أيه إس أيه إم إس" " هو نظام الدفاع الجوي المتوسط المدى الأكثر استخداما في دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي تنتمي إليه ليتوانيا منذ 2004. واشترت البلاد أول نظام "إن أيه إس أيه إم إس" قبل عدة سنوات وتم دمجه بنجاح في الجيش في 2022.

وتشترك ليتوانيا العضوة في الاتحاد الأوروبي في الحدود معه جيب كالينينجراد الروسي وبيلاروس حليفة روسيا. وتعمل على توسيع جيشها بصورة كبيرة منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل ضد أوكرانيا في فبراير 2022.