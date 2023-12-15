وزير الرياضة يهنئ بعثة الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على التواصل هاتفيًا مع المهندس خالد مرتجي رئيس بعثة النادي الأهلي، المتواجدة حاليًا بالمملكة العربية السعودية؛ لخوض منافسات كأس العالم للأندية، وذلك في أعقاب الفوز الكبير الذي حققه الفريق الأحمر على الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف وصعوده إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية.

وخلال الاتصال مع مرتجي، أكد وزير الشباب والرياضة أن النادي الأهلي يستحق الوصول إلى المباراة النهائية والحصول على لقب بطولة كأس العالم للأندية بالنظر إلى الأداء المتميز والنتيجة الكبيرة والإمكانات التي يتمتع بها لاعبو الفريق.

وتابع أشرف صبحي أن كرة القدم المصرية تشهد تطورا ملحوظاً على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن فوز النادي الأهلي يصب في مصلحة المنتخب المصري والذي يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشهر المقبل.

وأشار الوزير إلي استمرار الريادة القارية والعربية في الآونة الأخيرة علي مستوي الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، بفضل التطور الذي تشهده المنظومة الرياضية المصرية والدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.