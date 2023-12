صلاح يشارك في حملة خيرية مع ليفربول لدعم المحرومين

أطلق ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة حملة تحت عنوان صناع المستقبل أعلن من خلاله طرح قمصان الفريق التي سيرتديها لاعبوه في المباراة النارية المرتقبة أمام مانشستر يونايتد للبيع في مزاد علني تخصص أرباحه لأغراض خيرية.

وشارك محمد صلاح نجم منتخب مصر في حملة ليفربول الخيرية لدعم المحرومين حول العالم بالتعاون مع راعيه الرئيسي لزيادة الوعي وجمع الأموال للبرنامج الذي يحمل نفس الاسم والذي يمكن الشباب المحرومون تشكيل مستقبلهم من خلال تعلم مهارات جديدة وتحسين فرصهم في الحصول على وظيفة أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة.

ويستعد ليفربول لمواجهة غريمه مانشستر يونايتد على ملعب الأنفيلد رود، يوم الأحد المقبل في مباراة "ديربي الشمال الغربي" بالجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيتم طرح قمصان لاعبي ليفربول الموقع عليها بعد نهاية مباراة المان يونايتد في المزاد بجانب شارات الدعم التي سيرتديها الجهاز الفني للفريق بقيادة يورجن كلوب.

وستكون قمصان لاعبي ليفربول متاحة للمزايدة اعتبارا من 18 ديسمبر على موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض، ويستمر المزاد حتى 23 من الشهر نفسه.

Bid on full-sized, framed football cards featuring signed LFC match-worn shirts from our game against Manchester United and help disadvantaged young people around the world. @StanChart | #SCFutureMaking