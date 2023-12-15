الوكالة الدولية للطاقة تتوقع طلبا قياسيا على الفحم يليه تراجع

أفادت الوكالة الدولية للطاقة بأن الطلب على الفحم العام الجاري سوف يكون أعلى من أي وقت مضى.

وأعلنت الوكالة في باريس اليوم الجمعة، أن من المتوقع أن يرتفع الطلب على الفحم بواقع 4ر1 % في 2023 ليتجاوز حاجز الـ5ر8 مليار طن للمرة الأولى.

غير أنه نظرا لزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، يتوقع الخبراء تراجعا بنسبة 3ر2 % في استخدام الوقود الأحفوري بحلول 2026.

وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تتوقع فيها الوكالة الدولية للطاقة تراجعا في استهلاك الفحم.

ووفقا للوكالة، هناك اختلافات كبيرة بين الدول الصناعية والناشئة فيما يتعلق بتطورات الطاقة العام الجاريز وعلى سبيل المثال، من المرجح أن يكون هناك انخفاض قياسي بواقع نحو 20 % في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوكالة "من ناحية أخرى، مازال الطلب في الاقتصادات الناشئة والنامية قويا للغاية".

وتتوقع الوكالة زيادة بنسبة 8% في الهند و5% في الصين. ويرتفع الطلب في البلدين لتوليد المزيد من الكهرباء، في حين تنتج محطات الطاقة الكهرومائية طاقة أقل.

ورغم التراجع المتوقع، يعتقد الخبراء أن استهلاك الفحم سوف يظل أعلى من 8 مليارات طن في السنة حتى عام 2026.