 شل تبيع حصتها البالغة 37.5% بمصفاة بي سي كيه الألمانية لمجموعة براكس البريطانية - بوابة الشروق
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شل تبيع حصتها البالغة 37.5% بمصفاة بي سي كيه الألمانية لمجموعة براكس البريطانية

شفيت (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 1:16 م | آخر تحديث: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 1:16 م

أعلنت مجموعة شل العملاقة للطاقة، اليوم الجمعة، اعتزامها بيع حصتها البالغة 5ر37% في مصفاة تكرير النفط "بي سي كيه" في مدينة شفيت شرقي ألمانيا لمجموعة براكس البريطانية.

وقالت شل إنها وقعت اتفاقا بهذا الخصوص مع المجموعة البريطانية.

وتتوقع شل إتمام الصفقة في النصف الأول من 2024 الأمر الذي سيجعل مستقبل المنشأة الصناعية المهمة أكثر وضوحا بعض الشيء. ومن غير المنتظر مبدئيا أن تتسبب الصفقة في حدوث تغييرات في إمدادات المصفاة للمستهلكين بالبنزين والديزل ولمطار العاصمة الألمانية "بي إي آر" بالكيروسين.

كانت شل أعلنت قبل سنوات بالفعل عن اعتزامها بيع حصتها في المصفاة، وظلت مجموعة الكيمينه النمساوية على مدار فترة طويلة هي المرشحة لشراء حصة شل، لكن عملية الاستحواذ التي تم الإعلان عنها في عام 2021 لم تتم لأن مجموعة روسنفت الروسية التي تمتلك حصة تزيد عن 54% في المصفاة عن طريق شركتين مملوكتين لها، استعانت بمبدأ حق الشفعة لمنع الصفقة.

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