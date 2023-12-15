نجوم الأهلي تضيء الجوهرة بأرقام قياسية مميزة بعد قهر الاتحاد

سجل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من الأرقام القياسية خلال مباراة المارد الأحمر أمام الاتحاد السعودي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وتواجه الفريقان اليوم على ملعب الجوهرة المشعة، وفاز الأهلي بثلاثية لهدف وصعد لنصف نهائي المونديال.

وشهدت المباراة عدة أرقام قياسية سجلها نجوم الأهلي، ضد الاتحاد في كأس العالم للأندية.. نعرضها في الآتي:

* سجل محمد الشناوي رقمًا فريدًا بعدما تصدى لكرة جزاء أمام كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي، ليصل إلى التصدي الثاني في كأس العالم للأندية، بعدما تصدى لركلة جزاء أمام ريال مدريد في نصف نهائي المونديال العام الماضي 2022.

* سجل التونسي على معلول هدف الأهلي الأول في شباك الاتحاد السعودي ليصبح الهدف الثاني له مع الأحمر، في بطولة كأس العالم للأندية بعدما سبق أن سجل في شباك ريال مدريد في النسخة الماضية من المونديال.



* سجل محمد هاني رقمًا مميزا أيضًا بعدما خاض المباراة رقم 11 في بطولة كأس العالم للأندية عبر تاريخه، حيث شارك في 3 نسخ مع المارد الأحمر قبل النسخة الحالية وسجل هدفا وحيدا.

ونجح هاني في معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الثلاثي أبوتريكة ووائل جمعة وحسام عاشور، كأكثر اللاعبين مشاركة بالمونديال في تاريخ الاهلي بـ11 مباراة لكل منهما.

* وكان لحسين الشحات نصيب الأسد من الأرقام القياسية، بعدما بات أكثر لاعب يشارك في المباريات ببطولة كأس العالم للأندية برصيد 13 مباراة «بقميص العين الإماراتي- الأهلي».

وعلى صعيد تسجيل الأهداف، سجل الشحات الهدف الرابع ليصبح في المرتبة الثانية في ترتيب هدافي المونديال عبر التاريخ، بالتساوي مع «توني كروس لاعب ريال مدريد- محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق»، إذ سجلا 4 أهداف.