شرطة لندن تدرب رجالها على مكافحة التحيز الجنسي وكراهية النساء

من امقرر أن تدرب شرطة العاصمة البريطانية رجال الشرطة والموظفين على التعرف على التحيز الجنسي وكراهية النساء، والقضاء عليهما في إطار جهودها لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

وتحدد خطة القوة المكونة من عشر نقاط، التي تم إطلاقها اليوم الجمعة، سلسلة من الالتزامات، التي تهدف إلى بناء الثقة ومواصلة ملاحقة الجناة وتوفير مساحات أكثر أمانا للجمهور، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم.

ومن بين تلك التعهدات، وعد بالتعامل مع العنف ضد النساء والفتيات، على أنه "استجابة ملحة كاملة في العاصمة" وليس لأولئك، الذين يضطلعون بأدوار محددة وتحسين رعاية الضحايا من خلال مركز جديد للضحايا، تشارك فيه عدة وكالات.

وسيتم أيضا تنفيذ برنامج تدريب جديد لإحداث تحول في ثقافة العاصمة، مع تركيز محدد على التحيز الجنسي وكراهية النساء، بينما سيتم تدريب جميع رجال الشرطة الجدد والحاليين في القوة على تحديد تلك السلوكيات ومكافحتها.

يشار إلى أن خدمة شرطة لندن هزتها العديد من الفضائح، التي أثارت اهتماما إعلاميا واسعا، التي تتعلق بنساء، في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مقتل سارة ايفيرارد، على يد رجل الشرطة في العاصمة واين كوزينز، وكشف النقاب عن شرطي سابق يدعى ديفيد كاريك بوصفه متحرشا محترفا ومغتصبا.