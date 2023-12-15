 رئيس الوزراء التشيكي يرحب بقرار المجلس الأوروبي ببدء مفاوضات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء التشيكي يرحب بقرار المجلس الأوروبي ببدء مفاوضات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا

د ب أ
نشر في: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 1:13 م | آخر تحديث: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 1:13 م

رحب رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، بقرار المجلس الأوروبي ببدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا.

ووصف رئيس الحكومة التشيكية القرار بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام ونجاح عظيم لأوروبا والاتحاد الأوروبي"، بحسب موقع إذاعة راديو براغ إنترناشونال.

وقال إن بدء محادثات العضوية مع أوكرانيا علامة مهمة على أن الاتحاد الأوروبي مهتم بمستقبل البلد.

وأضاف فيالا أن اجتماع المجلس الأوروبي أمس الخميس، كان أحد أصعب الاجتماعات التي حضرها على الاطلاق.

وفي النهاية، غادر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي عارض بشكل قاطع بدء محادثات العضوية مع أوكرانيا، طاولة المفاوضات، ليفتح المجال لقرار الاتحاد الأوروبي.


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