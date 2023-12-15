نفى أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بعض الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حول ذبح الوزارة سلالات دواجن مصرية نادرة بحجة عدم توافر الأعلاف.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الجمعة، إلى احتفاظ الوزارة بالسلالات النادرة عبر بنك الجينات القومي بمختلف القطاعات النباتية والحيوانية بالدواجن والمواشي والبذور والأصناف والتقاوي.
وأضاف أن السلالات المصرية قيمة اقتصادية كبرى لا يمكن التضحية بها، قائلا: «ذبح الوزارة السلالات النادرة؛ كلام لا يستحق الرد عليه».
وأشار إلى احتفاظ الوزارة بـ 14 سلالة محلية من الدواجن بمختلف الأنواع، قائلا: «يجرى التعامل مع كل سلالة؛ كأنها قطع نادرة بتخصيص أماكن محددة لكل منها».