نفى أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بعض الشائعات ‏المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حول ذبح الوزارة سلالات دواجن مصرية نادرة بحجة ‏عدم توافر الأعلاف.‏



وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» مساء الجمعة، ‏إلى احتفاظ الوزارة بالسلالات النادرة عبر بنك الجينات القومي بمختلف القطاعات النباتية ‏والحيوانية بالدواجن والمواشي والبذور والأصناف والتقاوي.‏



وأضاف أن السلالات المصرية قيمة اقتصادية كبرى لا يمكن التضحية بها، قائلا: «ذبح الوزارة ‏السلالات النادرة؛ كلام لا يستحق الرد عليه».‏



وأشار إلى احتفاظ الوزارة بـ 14 سلالة محلية من الدواجن بمختلف الأنواع، قائلا: «يجرى ‏التعامل مع كل سلالة؛ كأنها قطع نادرة بتخصيص أماكن محددة لكل منها».‏