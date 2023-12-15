موزيلا تطلق إضافات وميزات جديدة لمتصفح فايرفوكس على الأندرويد

أعلنت شركة موزيلا إطلاق أكثر من 450 إضافة لمتصفح "فايرفوكس" في نظام الأندرويد، حيث تتيح تلك الإضافات الكثير من المزايا والخيارات التي لا تتوفر في الإصدار الأصلي من المتصفح، وذلك في إطار سعيها لتعزيز حضور هذا المتصفح بالأجهزة المحمولة.

وتساعد تلك الإضافات المستخدمين في تخصيص متصفح "فايرفوكس" في أجهزتهم المحمولة حسب احتياجاتهم، حيث تشمل أدوات لتعزيز الخصوصية ومكافحة التتبع، وحظر المحتوى غير المرغوب فيه، بالإضافة إلى أدوات الإنتاجية، وحجب الإعلانات، وتخصيص تجربة التصفح في المواقع المختلفة كتحويل كافة مواقع الويب إلى الوضع المظلم، أو الحصول على طريقة مناسبة لإدارة علامات التبويب.