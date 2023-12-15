تكريم 1600 من حفظة القرآن الكريم بقرية طفنيس في الأقصر

نظم أهالي قرية طفنيس المطاعنة بمدينة إسنا بالأقصر، أكبر احتفالية لتكريم 1600 من حفظة كتاب الله، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين الأطفال والكبار بالقرية.

وقال الشيخ يحيى عبدالعظيم، أحد منظمين الاحتفال إنه يتم تنظيم احتفال لكريم حفظة كتاب الله بصورة سنوية منذ عشرات السنين بمشاركة كافة أبناء وشباب القرية، حيث يتجمعوا لتجهيز تلك الاحتفالية تجهيز كافة التفاصيل بالتعاون بين أبناء القرية بأكملهم.

وأضاف عبد العظيم، أن العام الماضي بلغ عدد المكرمين 1600 طفل وشاب وفتاة من الناجحين فى تصفيات المسابقة وبلغ إجمالى قيمة الجوائز المقدمة لهم 500 ألف جنيه، حيث تم تكريم الأول فى المسابقة برحلة عمرة عبارة عن مبلغ 50 ألف جنيه، وتكريم حفظة القرآن الكريم كاملاً وعددهم 31 طالب وطالبة، وحفظة ثلاث أرباع القرآن الكريم وعددهم 70 طالب وطالبة، وحفظة نصف القرآن وعددهم 103 طالب وطالبة، وحفظة ربع القرآن 125 طالب وطالبة، بجانب تكريم باقي حفظة الأجزاء حتى جزء عم من حوالى 46 مكتب ومدرسة قرآنية بالقرية.

فيما يقول المهندس يحيى وقاد، رئيس مجلس إدارة الاحتفال بقرية طفنيس المطاعنة، أن الجائزة الأكبر حصل عليها بعد الأوائل فى المسابقة، هم 15 حافظ للقرآن الكريم كاملاً بالروايات، موضحاً أن محافظة الأقصر تنتشر بها المئات من كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم أكثرها فى مدينة إسنا والقرنة ثم باقى المدن والقرى، وهو يدل على أن الأقصر من أكثر المحافظات بمصر اهتماماً بتعليم الأطفال وتحفيظهم القرآن الكريم، ومازالت تقام الكتاتيب في المساجد بجانب الزوايا المنتشرة بالقري، وهو أمر مميز للأقصريين لخدمة أبنائهم فى طلب العلم بأولى خطواته وهى حفظ القرآن الكريم.