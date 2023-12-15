قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الأوضاع الإنسانية تزداد مأساوية يوما تلو الآخر، مشيرا إلى انعدام أبسط مقومات الحياة الطبيعية من المياه والغذاء والكهرباء والدواء، فضلا عن عجز المؤسسات الصحية عن مواجهة الأوضاع الكارثية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية دينا الوكيل، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن الشعب الفلسطيني داخل القطاع يعيش مأساة إنسانية جراء الحصار الصهيوني المطبق واستمرار العمليات العسكرية ضد المدنيين.

وأشار إلى اكتظاظ المنطقة الجنوبية بالنازحين جراء نزوح قرابة 1.8 مليون مواطن من أهالي المنطقة الشمالية، لا سيما في ظل توقف مستشفيات شمال غزة عن العمل؛ نتيجة منع الاحتلال المستشفيات من استقبال المعدات الطبية وتوقف سيارات الإسعاف.

ونوه إلى معاناة الجنوب كذلك من النقص الحاد بالإمدادات الغذائية والمياه وانعدام الكهرباء والوقود، لافتا إلى عدم قدرة مستشفيات القطاع الجنوبي على استيعاب الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين.

وعلي الصعيد السياسي، وصف تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن «مطالبته نتنياهو؛ بتغيير الحكومة الإسرائيلية المتطرفة»؛ بـ «الخادعة»، قائلا: «ما نراه على أرض الواقع تبني أمريكي كامل للعدوان ودعم استمراره بعد تعطيل قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار منذ أيام».

ولفت إلى توفير الإرادة الأمريكية الدعم العسكري الكامل للاحتلال؛ بمنحه قرابة 22 ألف قنبلة وصاروخ؛ لقصف قطاع غزة، فضلا عن تزويده بالأسلحة والذخائر والوقود.