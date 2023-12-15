قالت عضو البرلمان البريطاني، كلوديا ويب، إن الحكومة البريطانية فشلت في التعبير عن رغبة البريطانيين؛ المطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، داعية إلى استمرار التظاهرات والاحتجاجات بالميادين والشوارع البريطانية.



واستنكرت خلال مقابلة لـ «القاهرة الإخبارية»، مساء الجمعة، موقف حكومتها متهمة بلادها بـ «التواطؤ في تلك المعاملة غير الآدمية للشعب الفلسطيني»، متسائلة: «لماذا لا يطالبون بوقف إطلاق النار؟ -أنا لا أعلم- لماذا لا يرون الشعب الفلسطيني كبشر يستحقون الحياة؟».



وواصلت تساؤلاتها مستهجنة موقف بلادها الداعم لانتهاكات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، قائلة: «لماذا لا يهتمون بالآباء والأمهات والأطفال الرضع الذين يتعرضون لهذه المأساة؟، لماذا لا يسمعون تلك الصيحات وهذا البكاء تحت الأنقاض؟».



وأضافت أن الحكومة البريطانية ترى «الإنسانية كمسألة غير مهمة عندما يتعلق بحياة الفلسطينيين»، قائلة إن «قادتنا السياسيين فشلوا في التعبير عما يرغب به الشعب البريطاني؛ لذلك يتظاهر الشعب في الشوارع».



وأشارت إلى تقدم أكثر من 100 عضو من نواب البرلمان البريطاني بمشروع قرار يطالب الحكومة بوقف إطلاق النار الدائم، واصفة رفض 600 عضو آخرين التوقيع على مشروع القرار؛ بالفعل «المخجل والمحبط».



وتابعت: «المملكة المتحدة وحكومتها متواطئة في توفير الأسلحة التي تستخدمها في قتل الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، نحن نطالب الحكومة البريطانية بمحاسبة نفسها، لماذا توفر الأسلحة لتستخدمها إسرائيل على الشعب الفلسطيني»، مجددة استنكارها لمشاركة طائرات الاستطلاع البريطانية في سماء قطاع غزة.