القسام: مقاتلونا استخدموا قذائف مضادة للتحصينات وهدموا البيوت على رؤوس الجنود الإسرائيليين

أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة، اليوم الجمعة، عن استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الأيام الخمسة الأخيرة.



وقال أبو عبيدة- في كلمة مسجلة بثتها قناة الجزيرة القطرية، مساء اليوم إن "العدو (إسرائيل) يصب نار غضبه على النساء والأطفال في جرائم حرب جلية.. وما يعلن عنه جيش العدو (الجيش الإسرائيلي) من أعداد للقتلى غير حقيقي.. وحرب العدو (إسرائيل) مبنية على الكذب وتضليل جنوده وشعبه".



وأشار إلى أن مقاتلي الكتائب استخدموا قذائف مضادة للتحصينات وهدم البيوت على رؤوس الجنود الإسرائيليين، لافتا إلى أن "العدو يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجودية".



وأكد أن "المجاهدين ما زالت أياديهم على الزناد ويتربصون بالعدو في كل مكان"، وأن "التحام مجاهدينا مع قوات العدو كشف كم هو جيش واهن وجبان".



ودعا الناطق باسم "القسام" "كل أحرار أمتنا ومقاتليها إلى تصعيد الفعل الميداني ضد العدو في كل جبهة"، مشيرا إلى أن "الواجب الآن هو الانتفاض والثورة ومقاطعة الاحتلال بكل أشكال المقاومة".



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وأسفرت عن وقوع دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.