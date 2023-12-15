 نائب يفجر 3 قنابل خلال اجتماع مجلس محلي في أوكرانيا - بوابة الشروق
الجمعة 15 ديسمبر 2023 9:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

نائب يفجر 3 قنابل خلال اجتماع مجلس محلي في أوكرانيا

كييف (د ب أ)
نشر في: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 8:52 م | آخر تحديث: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 8:58 م
قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، إن أحد النواب فجر ثلاث قنابل يدوية خلال اجتماع لمجلس قرية في مقاطعة ترانسكارباتيا الواقعة على الحدود الأوكرانية المجرية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث أدى إلى مقتل النائب وإصابة 11 شخصا كانوا في الاجتماع.

ونقلت الموقع الإلكتروني لقناة روسيا اليوم عن بيان للوزارة على قناتها على تطبيق تيلجرام قوله إن "أحد النواب في مبنى مجلس قرية كيريتسكوفسكي الواقعة في مقاطعة ترانسكارباتيا، قد فجر ثلاث قنابل يدوية خلال اجتماع المجلس. وبحسب المعلومات الأولية أدى الانفجار إلى مقتل النائب وإصابة 11 آخرين".

وأضاف البيان أن "كافة الأجهزة المعنية تعمل في مكان الحادث، وكذلك فريق التحقيق التابع للشرطة وخبراء المتفجرات والمختصين في مجال الجرائم الجنائية.

ولا يزال التحقيق مستمرا لكشف وتحديد كل ملابسات الحادث".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك