نائب يفجر 3 قنابل خلال اجتماع مجلس محلي في أوكرانيا

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، إن أحد النواب فجر ثلاث قنابل يدوية خلال اجتماع لمجلس قرية في مقاطعة ترانسكارباتيا الواقعة على الحدود الأوكرانية المجرية.



وأشارت الوزارة إلى أن الحادث أدى إلى مقتل النائب وإصابة 11 شخصا كانوا في الاجتماع.



ونقلت الموقع الإلكتروني لقناة روسيا اليوم عن بيان للوزارة على قناتها على تطبيق تيلجرام قوله إن "أحد النواب في مبنى مجلس قرية كيريتسكوفسكي الواقعة في مقاطعة ترانسكارباتيا، قد فجر ثلاث قنابل يدوية خلال اجتماع المجلس. وبحسب المعلومات الأولية أدى الانفجار إلى مقتل النائب وإصابة 11 آخرين".



وأضاف البيان أن "كافة الأجهزة المعنية تعمل في مكان الحادث، وكذلك فريق التحقيق التابع للشرطة وخبراء المتفجرات والمختصين في مجال الجرائم الجنائية.



ولا يزال التحقيق مستمرا لكشف وتحديد كل ملابسات الحادث".