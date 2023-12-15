تحية لروح الراحل أشرف عبد الغفور بحفل افتتاح مهرجان الجونة

احتفى مهرجان الجونة في حفل افتتاح دورته السادسة بالفنان الكبير أشرف عبد الغفور والذي رحل عن عالمنا في 3 ديسمبر الجاري أثر حادث أليم عن عمر يناهز 81 عاما، وذلك وسط تأثر كبير من الحضور.

وتحدث الدكتور مختار يونس أستاذ الإخراج في معهد السينما، خلال حفل الافتتاح، عن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، في سياق حديثه عن معهد السينما، مؤكدا على أنه تزامل مع الفنان أشرف عبد الغفور الذي تخرج من الدفعة الأولى للمعهد.

يذكر أن الدورة السادسة لمهرجان الجونة، انطلقت أمس، بالسلام الجمهوري، وبحضور عدد كبير من صناع السينما ونجومها، فيما شهد الحفل عرض فيلم بعنوان "فلسطين ومعاناة الشعوب"، والذي يتناول الإبادة الجماعية والتهجير العرقي ومعاناة الشعب الفلسطيني.

حضر الحفل، مؤسس المهرجان سميح ساويرس والفنان هاني رمزي والمخرجين يسري نصر الله وتامر محسن وهاني خليفة وعمرو سلامة وابو بكر شوقي، ورشيد مشهراوي وعمر هلال، ومجدي أحمد علي، بالإضافة إلى الفنان جمال سليمان ويسر، وبشرى، وأحمد حاتم، وعلا رشدي، ونور خالد النبوي، ومحمد شاهين.

كما شهد الحفل حضور المنتجين محمد حفظي وجابي خوري، ومستشار وزير الثقافة السينما خالد عبدالجليل.

حفل الافتتاح إخراج هشام فتحي والمخرج الإبداعي عمر قاسم ومهندس الديكور كريم الحيوان.