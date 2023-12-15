طوكيو: قاذفات صينية وروسية حلقت فوق المياه القريبة من اليابان

قالت وزارة الدفاع اليابانية إن قاذفات قنابل صينية وروسية نفذت يوم الخميس تحليقا مشتركا فوق المياه القريبة من اليابان، فيما تعتبره طوكيو استعراضا واضحا للقوة.

وقالت الوزارة إن طائرتين صينيتين من طراز "إتش-6" انضمتا إلى طائرتين روسيتين من طراز "تو-95" فوق بحر اليابان وتوجهتا إلى بحر الصين الشرقي، مما دفع قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية إلى إرسال طائرات مقاتلة.

وعلى الرغم من عدم انتهاك المجال الجوي الياباني، إلا أنها نقلت مخاوفها البالغة إلى الصين وروسيا عبر القنوات الدبلوماسية.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إن الصين وروسيا نفذتا دورية جوية مشتركة فوق المياه في إطار خطة التعاون السنوية لجيشيهما.

وعززت الدولتان مؤخرا تعاونهما العسكري في محاولة واضحة لمواجهة النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وفي الآونة الأخيرة، في يونيو الماضي، حلقت أربع قاذفات قنابل صينية وروسية بشكل مشترك فوق المياه القريبة من اليابان، كما لم يحدث انتهاكا للمجال الجوي الياباني في ذلك الوقت.