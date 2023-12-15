رئيس الوزراء البولندي وفون دير لاين يشيدان بالبداية الجديدة

تعهد رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد توسك، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالتعاون الوثيق لتخطي سنوات الردة الديمقراطية في ظل الحكومة القومية التي تم الإطاحة بها مؤخرا في وارسو.

وقالت فون دير لاين في لقاء مشترك مع رئيس الوزراء البولندي في بروكسل اليوم الجمعة: "إننا سنحتاج إلي تعويض الوقت الضائع".

وأعلنت عن تحويل دفعة أولية بقيمة 5 مليار يورو (5.5 مليار دولار) بنهاية العام، ضمن تمويل معلق للاتحاد الأوروبي، وذلك لمساعدة عملية التحول والانتقال في مجال الطاقة في بولندا والتعافي من وباء كوفيد- 19.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه لفترة طويلة جدا، أعاقت المخاوف بشأن حكم القانون قدرتنا علي مساعدة بولندا لتحديث اقتصادها".

وأكد توسك، متحدثا باللغة البولندية، أنه يجب أن تكون هناك ثقة متبادلة – وهي موجودة – للمضي قدما، وأشار إلى علاقات العمل الشخصية القوية التي تربطه بفون دير لاين.

وذكر توسك، الذي شغل منصب رئيس المجلس الأوروبي من عام 2014 إلي عام 2019، إن "أي شخص يدرك الحقيقة يعلم أن بولندا ليس لديها شريك في إخلاص فون دير لاين منذ فترة طويلة. وأشكرك على كل ما قمتين به".

وفي مستهل البيان المشترك، قالت فون دير لاين إن الأوقات مازالت صعبة، لكن التزام توسك الشخصي وخبرته الأوروبية لا تقدر بثمن بالنسبة للأسرة الأوروبية.

وأوضح توسك أن بولندا تسعى الآن إلى أن تصبح عضوا في مكتب المدعي العام الأوروبي، مضيفا أن ذلك يظهر مدى الجدية التي تتعامل بها حكومته مع قضايا حكم القانون.