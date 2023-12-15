شتاينماير: ألمانيا ستظل وطنا لليهود وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى

تعهد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الخميس، بدعمه الثابت لليهود الذين يعيشون في البلاد في أعقاب عدد كبير من الحوادث المعادية للسامية في الأسابيع الأخيرة.

وقال شتاينماير في بداية يوم الجالية اليهودية في برلين :"لأكون واضحا تماما: ألمانيا ستبقى وطنا لليهود، وأنا شخصيا أقف وراء ذلك، كما هي الغالبية العظمى من الألمان".

وأكد رئيس الدولة الألمانية أن هذا ينطبق على اليهود كما ينطبق على المسيحيين والمسلمين وأتباع الديانات الأخرى أو الذين لا دين لهم.

وقال شتاينماير في كلمته، لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لكراهية اليهود وهدف تدمير دولة إسرائيل.

وأضاف: "يصدمني ويغضبني أن مثل هذه المعاداة للسامية موجودة أيضا هنا في ألمانيا، بشكل متكرر، في جميع الأماكن"، مستشهدا بمثال للطلاب الذين لم يعودوا يجرؤون على ارتياد مدارسهم أو جامعاتهم أو إظهار عقيدتهم بشكل علني.

وقال شتاينماير "يجب ألا يحدث هذا ، ولن يحدث"، معربا عن ارتياحه إزاء ازدهار الحياة اليهودية مرة أخرى في ألمانيا منذ عام 1945.

يشار إلى أن ألمانيا شهدت زيادة حادة في الحوادث المعادية للسامية منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر .

وشمل ذلك الإساءة اللفظية ، ووضع علامات على شكل نجمة داوود السداسية على المباني السكنية ومحاولة تعمد إحراق كنيس يهودي في برلين.