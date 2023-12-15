التموين: نتوقع تخطي الذهب 2400 دولار عالميا في الربع الأول من 2024

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، رفع الذهب من 1980 إلى 2045 دولارا، وهو ما انعكس على سعره في السوق المحلي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تحت الشمس»، تقديم الإعلامي أحمد سالم، والمذاع على قناة «الشمس»، مساء الخميس، أن تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، كان متوقعا، بالإضافة إلى تثبيته الفائدة بالبنوك الأوروبية، الأمر الذي تسبب في رفع أسعار الذهب عالميا في ظرف ساعات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتخطى الذهب 2400 دولار في الربع الأول من 2024، ومن ثم سيكون له تأثير على الأسعار المحلية، منوها بأنه لا يوجد سقف معين لسعر الذهب في مصر .



يذكر أن أسعار الذهب ارتفعت في أسواق الصاغة المحلية، بقيمة 20 جنيها خلال تعاملات اليوم، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 2840 جنيها، مقارنة بـ2820 جنيها في نهاية تعاملات أمس، وفقا للموقع الإلكتروني للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.



وبحسب الشعبة، زاد سعر جرام عيار 24 مسجلا 3245 جنيها مقابل 3225 جنيها، وارتفع سعر جرام عيار 18 ليسجل 2434 جنيهات مقابل 2414 جنيها، وصعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 160 جنيها ليصل إلى 22720 جنيها، مقارنة بـ22560 جنيها في نهاية تعاملات أمس.

