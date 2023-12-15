كشفت المخرجة كاملة أبو ذكري، عن انفصالها منذ 4 أشهر بعد زواج دام 8 سنوات، قائلة: ‏‏«كنت أتمنى أنجح في حياتي الشخصية مثل حياتي العملية؛ لكن أنا ست ضعيفة جدا في الحب ‏واتكسرت».‏

وتابعت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسماء إبراهيم، المذاع عبر ‏‏«القاهرة والناس» مساء الخميس، «أنا الرجل الحقيقي الوحيد في حياتي؛ هو أبي –رحمه الله- لم ‏أر ظهر أو سند بعده، وأخي أيضا».‏

وأشارت إلى عدم شعورها بالندم على سوء الاختيار، قائلة: «اخترت غلط؛ لكن كل شيء بنتعلم ‏منه، أنت ممكن تكوني امرأة قوية جدا في شغلك- خاصة عندما تشتغلي في مجال عمل يحتاج ‏تكوني مثل الراجل- لكن على الجانب الآخر ضعيفة جدا في الحب».‏

وأبدت رفضها العودة إلى طرح فكرة الارتباط مجددا، مشيرة إلى زواجها مرتان الأولى 3 سنوات ‏والثانية 8 سنوات، قائلة: «كنت أتمنى يكون لي سند وظهر، لكن البركة في أخي وبنتي وحفيدي ‏وأصدقائي وشغلي، أنا أمي ووالدي توفوا وعشت وكملت ونجحت».‏