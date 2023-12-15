كشفت المخرجة كاملة أبو ذكري، عن انفصالها منذ 4 أشهر بعد زواج دام 8 سنوات، قائلة: «كنت أتمنى أنجح في حياتي الشخصية مثل حياتي العملية؛ لكن أنا ست ضعيفة جدا في الحب واتكسرت».
وتابعت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسماء إبراهيم، المذاع عبر «القاهرة والناس» مساء الخميس، «أنا الرجل الحقيقي الوحيد في حياتي؛ هو أبي –رحمه الله- لم أر ظهر أو سند بعده، وأخي أيضا».
وأشارت إلى عدم شعورها بالندم على سوء الاختيار، قائلة: «اخترت غلط؛ لكن كل شيء بنتعلم منه، أنت ممكن تكوني امرأة قوية جدا في شغلك- خاصة عندما تشتغلي في مجال عمل يحتاج تكوني مثل الراجل- لكن على الجانب الآخر ضعيفة جدا في الحب».
وأبدت رفضها العودة إلى طرح فكرة الارتباط مجددا، مشيرة إلى زواجها مرتان الأولى 3 سنوات والثانية 8 سنوات، قائلة: «كنت أتمنى يكون لي سند وظهر، لكن البركة في أخي وبنتي وحفيدي وأصدقائي وشغلي، أنا أمي ووالدي توفوا وعشت وكملت ونجحت».